"الصحة" بغزة: تعمد الاحتلال لقصف محيط المستشفى الإندونيسي وإيقاع الضرر به جريمة مركبة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة، بغزة، إن تعمد الاحتلال الإسرائيلي لقصف محيط المستشفى الإندونيسي وإيقاع الضرر بالمستشفى، جريمة مركبة، "حيث قام الاحتلال باستهداف الأبرياء والآن يهدف لحرمانهم من العلاج".



وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بلجم الاحتلال عن استهداف المؤسسات الصحية وتوفير الحماية لها.