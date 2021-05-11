سرايا القدس: اذا استمر الاحتلال بقصف الأبراج السكنية ستبقى تل أبيب تحت نيران المقاومة

قال أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: "تل أبيب الآن أقرب مكان إلى قطاع غزة وعلى العدو ان يعي ما نقول جيدا وأن أجندتنا حبلى ولدينا المزيد المزيد".



وأضاف أبو حمزة، في تغريدة له، مساء اليوم الثلاثاء: "أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد ناظروا سماء قطاع غزة وفلسطين المحتلة وهي تشع نوراً وناراً بتاسعة بهاء المقاومة".



وكانت أبو حمزة، قد قال في وقت سابق: "رداً على استهداف الأبراج السكنية، موعدكم مع صواريخ المقاومة في سماء تل أبيب بتاسعة البهاء والمقاومة".



من جانبه، قال قيادي في سرايا القدس: "إذا استمر الاحتلال باستهداف الأبراج السكنية والمدنيين ستبقى تل أبيب تحت نيران المقاومة".



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد دمرت بشكل كامل، برج هنادي السكني، غربي مدينة غزة، دون أن يسفر عن إصابات بين المواطنين.



رام الله - دنيا الوطن