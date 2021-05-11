القسام برسالة مصورة للاحتلال: عسقلان.. أسدود.. ثم ماذا بعد؟ تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
وجهت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة مصورة للاحتلال الاسرائيلي، على خلفية قصف الأبراج السكنية في القطاع.
وجاءت في رسالة القسام المصورة: "عسقلان.. أسدود.. ثم ماذا بعد؟ تل أبيب".
وجهت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة مصورة للاحتلال الاسرائيلي، على خلفية قصف الأبراج السكنية في القطاع.
وجاءت في رسالة القسام المصورة: "عسقلان.. أسدود.. ثم ماذا بعد؟ تل أبيب".
التعليقات