القسام برسالة مصورة للاحتلال: عسقلان.. أسدود.. ثم ماذا بعد؟ تل أبيب

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة مصورة للاحتلال الاسرائيلي، على خلفية قصف الأبراج السكنية في القطاع.



وجاءت في رسالة القسام المصورة: "عسقلان.. أسدود.. ثم ماذا بعد؟ تل أبيب".