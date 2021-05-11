الاحتلال يعتقل شابا من شارع الواد بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابا من شارع الواد في القدس القديمة.



وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشاب إبراهيم أبو سنينة (22 عاما)، واقتادوه إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وتواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها القمعية بحق أهالي البلدة القديمة، والمصلين في الأقصى منذ بداية شهر رمضان وتعتدي عليهم بالضرب وتعتقلهم.