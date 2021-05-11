(يديعوت): المصادقة على خطة استهداف الأبراج في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد يوسي يهشوع، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه تمت المصادقة على خطة استهداف الابراج في قطاع غزة.



وقال يهوشع: "التقديرات في الجيش، تشير إلى أن هذا سيؤدي إلى إطلاق صواريخ تجاه وسط إسرائيل، لذلك فإن الجيش نشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية".



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد دمرت قبل قليل، برج هنادي السكني، غرب مدينة غزة، وسوته بالأرض، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.