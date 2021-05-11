شاهد: الاحتلال يصيب شابين بجروح خطيرة على حاجز زعترة جنوب نابلس





يذكر، أن حاجز زعترة، شهد عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل







رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان، مساء اليوم الثلاثاء، بجروح وصفت بالخطيرة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، النار على مركبتهما.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة، ما أدى لإصابة شابين بداخلها، بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دهس.وأوضحت وزارة الصحة أنه جاري المتابعة للحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطنين الذين أطلق الاحتلال النار عليهما قرب نابلس.