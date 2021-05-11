شاهد: طائرات الاحتلال تدمر برج هنادي غرب مدينة غزة





وقد سوت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بالأرض، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين، سوى أضرار مادة في منازل السكان المحطية بالبرج.





وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد حذرت، قوات الاحتلال الإسرائيلي من أنها ستوجه ضربة صاروخية قاسية تجاه مدينة تل أبيب.

وقالت الكتائب في تغريدة للناطق باسمها، أبو عبيدة: "إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعدٍ مع ضربةٍ صاروخيةٍ قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".



























رام الله - دنيا الوطندمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، برج هنادي، غرب مدينة غزة، بعد استهدافه بعدة صواريخ من طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية.