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كتائب القسام: سنقصف تل أبيب بضربة صاروخية قاسية إذا قصف الاحتلال الأبراج

كتائب القسام: سنقصف تل أبيب بضربة صاروخية قاسية إذا قصف الاحتلال الأبراج
رام الله - دنيا الوطن
حذرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء الثلاثاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي من أنها ستوجه ضربة صاروخية قاسية تجاه مدينة تل أبيب.

وقالت الكتائب في تغريدة للناطق باسمها، أبو عبيدة: "إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعدٍ مع ضربةٍ صاروخيةٍ قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".

ووجهت كتائب القسام، ضربات صاروخية كبيرة، تجاه مدينة عسقلان، رداً على قصف الاحتلال لشقق ومبانٍ مدنية في قطاع غزة أسفرت سقوط ستة شهداء على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 28 مواطناً، من بينهم عشرة أطفال وسيدة، و152 إصابة بجراح مختلفة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي أمس الإثنين.

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