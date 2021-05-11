جبهة النضال تدين جرائم القتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة





و تسبب هذا العدوان بسقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين من أبناء شعبنا في غزة، وأيضا اعتداء المستوطنين وجيش الاحتلال على أهلنا في مدينة القدس والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.



وأشادت الجبهة بالهبة الشعبية التي شملت كافة المدن والقرى الفلسطينية وأهلنا في فلسطين عام 48، والتي أكدت على وحدة شعبنا الرافض للإجراءات الإسرائيلية اتجاه أهلنا ومقدساتنا في القدس وحي الشيخ جراح.





ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده الى رص الصفوف ووحدة شعبنا بكافة قواه لمواجهة العدوان الإسرائيلي ولفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي.



وطالبت الجبهة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية على ارتكابهم تلك الجرائم بحق شعبنا الأعزل، مطالبين بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف جرائم القتل بحق شعبنا.



ونعت الجبهة شهداء شعبنا الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي وتمنت الشفاء العاجل لجرحانا البواسل.







رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وعمليات القتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء، واستهداف البيوت الأمنة من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.