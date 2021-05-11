الداخلية بغزة تصدر تعليمات للمواطنين حول قصف الاحتلال الإسرائيلي



وأضاف الوزارة، في تصريح صحفي، أن على المواطنين عدم العبث بأي أدوات من مخلفات القصف، سواء شظايا الانفجارات أو تلك التي لم تنفجر، وتمكين الجهات الأمنية من التعامل مع هذه المواد الخطرة.



كذلك طالبت، الوزارة، المواطنين بعدم التجمهر في المستشفيات، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ؛ لإفساح المجال للأطقم الطبية للقيام بدورها، وتسهيل حركة مركبات الإسعاف.



ونوهت الوزارة في بيانها، إلى ضرورة عدم التجاوب مع أية اتصالات أو رسائل من جهات مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عنها من خلال الاتصال بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية عبر الرقم الوطني المجاني (109).



وفي حال ملاحظة أي تحركات غريبة أو مشبوهة لأشخاص أو مركبات، طالبت المواطنين التواصل الفوري مع الأجهزة الأمنية عبر الرقم (109).



وختمت وزارة الداخلية بيانها بالقول: " ننوه بعدم نشر أية معلومات تتعلق بالمقاومة وعناصرها وتحركاتها، أو أماكن إطلاق صواريخها.".





رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، المواطنين الابتعاد بالقدر الكافي عن الأماكن التي يتم يستهدفها جيش الاحتلال، وعدم التجمهر حولها، خشية من تجدد قصفها، ولتكمين الجهات المختصة من القيام بدورها.