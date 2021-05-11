عاجل

  • جيش الاحتلال يعلن استهداف قائد وحدة الصواريخ المضادة للدورع في كتائب القسام

  • السعودية تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

  • صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة

شؤون فلسطينية

شكري: جهود مصر مع إسرائيل لمنع تدهور الأوضاع لم تجد الصدى اللازم

شكري: جهود مصر مع إسرائيل لمنع تدهور الأوضاع لم تجد الصدى اللازم
رام الله - دنيا الوطن
 أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الاهتمام العربي شعبيا ورسميا بما يحدث في القدس، هو أكبر رسالة تؤكد أن فلسطين كانت وستظل هي قضية العرب المركزية.

وأعرب شكري خلال كلمته في اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية على المستوى الوزاري بشأن أحداث القدس، عن رفض مصر واستنكارها للممارسات الإسرائيلية الغاشمة في القدس، معتبرا أنها انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد جسيم لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال إن المقدسيين يخوضون معركة وجود دفاعا عن مقدساتهم وبيوتهم في وجه هجمات إسرائيلية جديدة، تستهدف حقوقهم في الأرض التي ولدوا عليها، مضيفا أن ما تعرض له المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام الماضية، استفز مشاعر العرب جميعا حيث تحولت باحاته إلى ساحة حرب على أيدي قوات الاحتلال، التي اعتدت على المصلين بالضرب والاعتقال.

وأضاف ان هذه الانتهاكات لم تتوقف عند أسوار الأقصى، بل وصلت إلى حي الشيخ جراح الذي بات عنوانا للصمود، حيث أن المحاولات المستمرة لتغيير هوية القدس وحرمان أهلها العرب من حقوقهم مستمرة، لولا ما رأيناه من أهل القدس الذين يخوضون معركة دفاع عن الهوية والوجود يتردد صداها في العالم، لافتا على أن هذا الالتفاف وراء المقدسيين ينفي أي مقولات تدعي أن الشعوب العربية لم تعد تهتم بالقضية الفلسطينية.

وشدد شكري على إن انتهاك حرمة المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، يعد استفزازا لمشاعر المسلمين في كل العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن السلام الحقيقي الراسخ في الشرق الأوسط، يتطلب قبول الشعوب له، غير أن انتهاك حرمة الأقصى، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح لن سيسهم في تحقيق وتنمية مثل هذا القبول.

وتابع "مصر نقلت رسائل إلى إسرائيل وكافة الدول المعنية لحثها على وقف اعتداءاتها لمنع تدهور الأوضاع في القدس، غير أننا لم نجد الصدى اللازم، ولا زلنا نجري اتصالات مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس".

وأشار وزير الخارجية المصري إن سياسة فرض الأمر الواقع واللجوء إلى القوة المفرطة التي دأبت إسرائيل على انتهاجها قد أثبتت فشلها في تحقيق الأمن في المنطقة، قائلا إن سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.

وطالب شكري إسرائيل بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها وخاصة بحي الشيخ جراح، داعيا كافة الدول العربية لمواصلة الاصطفاف والتكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة أي نوايا أو مخططات لتغيير الوضع القائم فيها، وبذل كافة الجهود المخلصة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة تصدر تعليمات للمواطنين حول قصف الاحتلال الإسرائيلي

الداخلية بغزة تصدر تعليمات للمواطنين حول قصف الاحتلال الإسرائيلي

إعلام إسرائيلي: ثمانون طائرة مقاتلة تشارك في الهجوم ضد غزة

إعلام إسرائيلي: ثمانون طائرة مقاتلة تشارك في الهجوم ضد غزة

الأوقاف بغزة تصدر تعليمات للمواطنين حول إقامة صلاة العيد

الأوقاف بغزة تصدر تعليمات للمواطنين حول إقامة صلاة العيد

فهد سليمان: أثبت شعبنا ومقاومته القدرة مجدداً على منازلة التحالف

فهد سليمان: أثبت شعبنا ومقاومته القدرة مجدداً على منازلة التحالف

الاحتلال يعتقل شابًا بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت

الاحتلال يعتقل شابًا بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت

زعارير: جرائم الاحتلال بالقدس هي سبب التصعيد ووحده يتحمل تبعاتها

زعارير: جرائم الاحتلال بالقدس هي سبب التصعيد ووحده يتحمل تبعاتها

حماس: المقاومة سترغم الاحتلال بالقوة على احترام حقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني

حماس: المقاومة سترغم الاحتلال بالقوة على احترام حقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني

التعليم بغزة: تضرر عدد من المدارس جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

التعليم بغزة: تضرر عدد من المدارس جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;حماية&#34; يدعو للتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

"حماية" يدعو للتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فهد سليمان: أثبت شعبنا ومقاومته القدرة مجدداً على منازلة التحالف

فهد سليمان: أثبت شعبنا ومقاومته القدرة مجدداً على منازلة التحالف

الاحتلال يعتقل شابًا بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت

الاحتلال يعتقل شابًا بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت

زعارير: جرائم الاحتلال بالقدس هي سبب التصعيد ووحده يتحمل تبعاتها

زعارير: جرائم الاحتلال بالقدس هي سبب التصعيد ووحده يتحمل تبعاتها

حماس: المقاومة سترغم الاحتلال بالقوة على احترام حقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني

حماس: المقاومة سترغم الاحتلال بالقوة على احترام حقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني

التعليم بغزة: تضرر عدد من المدارس جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

التعليم بغزة: تضرر عدد من المدارس جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

حواتمة: أثبتت مقاومة شعبنا أن سياسات التذلل لا تجدي نفعاً

حواتمة: أثبتت مقاومة شعبنا أن سياسات التذلل لا تجدي نفعاً

جبهة النضال: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تزيد شعبنا إلا تمسكاً بالمقاومة

جبهة النضال: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تزيد شعبنا إلا تمسكاً بالمقاومة

منوعات

محمد ممدوح يُقيّم أداء منى زكي بمسلسل &#34;لعبة نيوتن&#34;

محمد ممدوح يُقيّم أداء منى زكي بمسلسل "لعبة نيوتن"

اليسا تتضامن مع حي الشيخ جراح والقدس بـ&#34;موطني&#34;

اليسا تتضامن مع حي الشيخ جراح والقدس بـ"موطني"

شاهد: أحمد العوضي يكشف حقيقة شخصية الخديوي

شاهد: أحمد العوضي يكشف حقيقة شخصية الخديوي

نواف العلي يعيد هبة الدري لعصمته بعد انفصالهما وتبرؤه منها

نواف العلي يعيد هبة الدري لعصمته بعد انفصالهما وتبرؤه منها

نجمة عالمية تروي تجربتها مع الموت السريري ..ماذا رأت؟

نجمة عالمية تروي تجربتها مع الموت السريري ..ماذا رأت؟

محمد رمضان يرد على خبر انفصاله عن زوجته

محمد رمضان يرد على خبر انفصاله عن زوجته

لهذا السبب.. أروى تستغيث بالرياض للهرب من بيروت

لهذا السبب.. أروى تستغيث بالرياض للهرب من بيروت

فنانة كويتية تثير الجدل بإعلان لمسلسلها الجديد بـ(حمالة الصدر)

فنانة كويتية تثير الجدل بإعلان لمسلسلها الجديد بـ(حمالة الصدر)

شاهد: اتهامات لـلجين عمران بالتناقض بعد انتقادها لرقص المنقبات

شاهد: اتهامات لـلجين عمران بالتناقض بعد انتقادها لرقص المنقبات

بعد زواجها من معز مسعود..هل عادت حلا شيحة للحجاب؟

بعد زواجها من معز مسعود..هل عادت حلا شيحة للحجاب؟

عربي

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

مصادر إيرانية:&#34;حزب الله&#34; جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

مصادر إيرانية:"حزب الله" جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى

الصفدي: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولة عما يجري بفلسطين

الصفدي: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولة عما يجري بفلسطين