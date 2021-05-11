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شؤون فلسطينية

"حماية" يدعو للتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
وجه مركز حماية لحقوق الانسان رسالة لكلاً من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، و المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة السيد مايكل لينك، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت.

و وجه رسالة لرئيس البرلمان الأوروبي السيد دافيد ساسولي، ورئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي السيدة ماريا أرينا، أطلعهم من خلالها على مواصلة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقال المركز في رسالته: "إن تراخي المجتمع الدولي في التصدي لجرائم الاحتلال سيشجعه على ارتكاب المزيد منها، وبين المركز أن ضعف موقف الأسرة الدولية، يفهم منه قبولها بسلوك قوات الاحتلال الحربي الموجه ضد المدنيين والأعيان المدنية".

وجاء في رسالة المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل لليوم الثاني على التوالي عدوانها الموجه ضد المدنيين و المباني المدنية والمؤسسات الثقافية والمؤسسات الرسمية في قطاع غزة، الامر الذي أسفر حتى اللحظة عن مقتل "28" مواطن، وإصابة أكثر من "130" أخرين، بالإضافة لتدمير وتضرر عشرات
المباني والمؤسسات".

وفي ختام رسالته دعا المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما دعا للإعلان عن أكبر حملة دعم على الصعيد الإنساني والدبلوماسي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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