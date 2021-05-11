الاحتلال يعتقل شابًا بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت





و يتعرض المواطنون لاعتداءات قوات الاحتلال المتمركزة في محافظة سلفيت بشكل شبه يومي.وارتبط اسم محافظة سلفيت بعملية "أرئيل" البطولية التي نفذها المجاهد الشهيد الشاب عمر أبو ليلى، قبل عامين، والتي أدت لمقتل مستوطنين إسرائيليين، وإصابة ثلاثة آخرين بينهم إصابة خطيرة.وتحول عمر إلى أيقونة لكثير من الشباب الفلسطيني، بعدما سيطرت حالة من الغليان على العقلية العسكرية لقوات الاحتلال التي تحطمت على أيدي شاب لم يكمل العقد الثاني من عمره، وعلى مدار 72 ساعة كاملة فشلت الآلة المخابراتية الإسرائيلية في تحديد مكان عمر، الذي تحول فجأة إلى حديث الشارع الفلسطيني والعبري على حد سواء.