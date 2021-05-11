زعارير: جرائم الاحتلال بالقدس هي سبب التصعيد ووحده يتحمل تبعاتها





رام الله - دنيا الوطنقال باسم زعارير النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة (حماس): "إن جرائم الاحتلال في القدس بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والإصرار على تهجير أهالي حي الشيخ جراح هي التي أدت للتصعيد في فلسطين".وحمل النائب زعارير حكومة الاحتلال مسؤولية تصاعد الأمور وتدهورها في قطاع غزة ومدينة القدس، قائلًا: "الاحتلال يتحمل كافة تبعات تدحرج الأوضاع في فلسطين بشكل عام وفي القدس خاصة".و قال: "إن الاحتلال هو الذي افتعل هذا التصعيد من خلال اقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل، وبسبب إصراره على تهجير سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم وإخلاء الحي من سكانه لإحلال المستوطنين مكانهم، وما مارسه طوال شهر رمضان من قمع المصلين والأهالي في القدس".وأشار زعارير إلى أن الاحتلال لم يستجب لكافة التدخلات الدولية والدعوات بعدم التنكيل بأبناء شعبنا، مؤكدا بأن صلف وعنجهية الاحتلال أدت إلى تصاعد الأوضاع على مستوى فلسطين كلها.وتابع" اليوم نحن على أبواب حرب يشنها الاحتلال على غزة وحرب ضد أبناء شعبنا في القدس وفي كل المواقع، لذلك هب أبناء الشعب الفلسطيني نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح، من خلال المظاهرات والمسيرات التي تجوب كل مدن الضفة وغزة".وأكد على أن مشاهد الدماء التي تتدفق في غزة من الأطفال القصر دليل على إجرام الاحتلال وعدم احترامه لمواثيق ولا أعراف دولية ولا حقوق إنسان، لافتا "نحن نعلم أن هذه حقيقة الاحتلال الذي يسفر دائما عن إجرامه ويثبت انعدام إنسانيته".وأشاد زعارير بالمسيرات التضامنية في الضفة الغربية، وقال: "الدعوات للتظاهر والاحتجاج على إجرام الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته هي حق لهذا الشعب وانتصار لحقوقه ومقدساته، وشعبنا لا يسكت على الضيم ومستعد دائما لبذل الغالي والنفيس للحفاظ على كرامته وحقوقه".