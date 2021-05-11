حماس: المقاومة سترغم الاحتلال بالقوة على احترام حقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يحترم القانون الدولي و حقوق الإنسان على مدار (70 عاماً)، يغلق الآن معابر قطاع غزة ويمنع سفر وتحرك المرضى ،ودخول المواد الطبية والغذائية والمساعدات.





وقالت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم: إنه لا يمكن استمرار الصمت والسكوت على جرائمه وانتهاكاته، وجاء الوقت الذي سترغمه فيه المقاومة بالقوة على احترام حقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطن