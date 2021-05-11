حماس: المقاومة سترغم الاحتلال بالقوة على احترام حقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يحترم القانون الدولي و حقوق الإنسان على مدار (70 عاماً)، يغلق الآن معابر قطاع غزة ويمنع سفر وتحرك المرضى ،ودخول المواد الطبية والغذائية والمساعدات.
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يحترم القانون الدولي و حقوق الإنسان على مدار (70 عاماً)، يغلق الآن معابر قطاع غزة ويمنع سفر وتحرك المرضى ،ودخول المواد الطبية والغذائية والمساعدات.
وقالت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم: إنه لا يمكن استمرار الصمت والسكوت على جرائمه وانتهاكاته، وجاء الوقت الذي سترغمه فيه المقاومة بالقوة على احترام حقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني.
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