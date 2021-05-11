التعليم بغزة: تضرر عدد من المدارس جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة



و يشار إلى أن الاحتلال استهدف مساء أمس مجموعة من الأطفال نتج عن ذلك استشهاد 9 منهم، من بينهم 3 طلاب من مدرسة أسامة بن زيد الثانوية بمديرية تعليم شمال غزة، والشهداء هم: الشهيد الطالب زكريا زياد علوش من الصف الحادي عشر، والشهيد الطالب مصطفى محمد عبيد من الصف الحادي عشر، والشهيد الطالب محمد صابر سليمان من الصف العاشر.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة تضرر عدد من المدارس تابعة للحكومة والقطاع الخاص ووكالة الغوث جراء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على المدنيين والأبرياء والمؤسسات والمنشآت المدنية في القطاع.و أوضحت الوزارة أنه ومن خلال متابعة لجان الطوارئ حتى ظهر اليوم الثلاثاء، فقد تم إحصاء تضرر 5 مدارس حكومية وهي: صبحة الحرازين، عبد الرؤوف الشريف، شهداء جباليا، كفر قاسم، سامي العلمي، إضافة إلى قصف مجمع مدارس الصلاح الإسلامية الخاصة والذي أدى لتدمير عدد من الغرف الصفية ومختبر حاسوب ومكتبة وغرفة للدعم الصفي، كما تسبب القصف بتضرر عددٍ من مدارس وكالة الغوث الدولية.و ذكرت الوزارة أن هناك أضراراً عديدة في المدارس من حيث سقوط القذائف والشظايا في الساحات والفصول، وتحطيم النوافذ الزجاجية والأبواب وحدوث تصدعات وشقوق في الجدران.و أعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذا القصف الذي طال أبناء شعبنا في القطاع واستهدف مختلف المجالات ومنها الأطفال وطلبة المدارس والمباني المدرسية وذلك في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية.و دعت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والمؤسسات العالمية المهتمة بالتعليم لاستنكار جرائم الاحتلال والعمل على إيقافها، ووضع الاحتلال الاسرائيلي أمام طائلة المساءلة القانونية بهدف لجم قادته وإلزامهم احترام الشرائع والاتفاقيات الموقعة والانصياع لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على حق الحياة والتعليم للأطفال وقدسية المدارس والمؤسسات التعليمية.