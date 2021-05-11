ثلاثة شهداء بينهم طفل في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة

كما أطلقت طائرات الاستطلاع، صاروخاً تجاه منزل بجوار مسجد الشيخ احمد ياسين في منطقة الشيماء، ببيت لاهيا شمال القطاع.

كما تم قصف موقع للمقاومة شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن جيشه سنزيد من شدة ومعدل الهجمات ضد غزة.



جاء ذلك في ختام تقييم للوضع في القيادة الجنوبية، وفق ما نقلت (القناة 13) الإسرائيلية.



وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، نقلت عن وزير الجيش بيني غانتس، في نهاية جلسة تقييم موقف، قوله: "مقابل كل يوم يتم فيه إطلاق الصواريخ على الإسرائيليين - سنعيد المنظمات سنوات للوراء".



يأتي ذلك بعد وقت قليل من مقتل إسرائيلييْن وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بعد سقوط عشرات القذائف الصاروخية، من قبل المقاومة الفلسطينية حيث أصابت بصورة مباشرة مبانٍ سكنية مأهولة في مدينة عسقلان وأسدود.



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال: ‏‎في هذه الساعة يُطلق الجيش جولة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية على قطاع ‎غزة.