جبهة النضال: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تزيد شعبنا إلا تمسكاً بالمقاومة





و أشادت الجبهة بصمود جماهير شعبنا ومشاركتها الفاعلة في الملحمة الوطنية البطولية التي يخوضها شعبنا ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه.



وأدانت حالة العجز العربي والصمت الدولي أمام ما يتعرض له شعبنا من عدوان سافر وحرب شاملة يشنها الاحتلال على كل ما هو فلسطيني من بشر وشجر وحجر، وقالت الجبهة أن قتل الاحتلال للأطفال وانتهاك حرمة المقدسات لن تجلب لكيانه الأمن، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والتدخل الجاد لوقف العدوان على شعبنا وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وتقديم قادة الاحتلال وجنرالاته المجرمين لتقديمهم للمحاكم الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب.







رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع لشعبنا كفلته كل القوانين والمواثيق الدولية، وشددت على تمسك شعبنا بالمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، وأكدت أن جرائم الاحتلال واعتداءاته على المقدسات لن تزيد شعبنا إلا تمسكاً وتشبثاً بالمقاومة مهما عظمت التضحيات.و قالت الجبهة: "إن جرائم الحرب الإسرائيلية تجاوزت كل الحدود باستهدافها للأطفال والشيوخ والنساء وأماكن العبادة والمقدسات الدينية والمنشئات المدنية، وقالت أن ما يحدث من عدوان على شعبنا في القدس وغزة والضفة وكل فلسطين يعكس حقيقة كيان الاحتلال المجرم وطبيعة العقلية العدوانية التي تسود المجتمع الإسرائيلي وقيادته اليمينية العنصرية المتطرفة".و تابعت" إن شعبنا يقف موحداً وجنبا إلى جنب في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وقالت أن معركة شعبنا الرئيسة مع الاحتلال المجرم وأن شعبنا سيواصل نضاله ومقاومته حتى نيل كامل حقوقه في العودة والحرية والاستقلال".