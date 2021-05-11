التعاون الإسلامي يعقد اجتماع المنظمة لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس المحتلة

وفي كلمته أمام الاجتماع، أشاد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بصمود أبناء الشعب الفلسطيني المرابط في مدينة القدس المحتلة وبتصديهم للاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة، لا سيما المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا على مكانة مدينة القدس الشريف كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م.





و جدد التزام المنظمة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني فيها، ومواصلة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.





و في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه، السفير سمير بكر ذياب، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في المنظمة، جاء أن الاجتماع ينعقد في وقت تمر فيها مدينة القدس الشريف بواحدة من أشد المراحل خطورة نتيجة الإعلان غير المسؤول لسلطات الاحتلال الإسرائيلي عن قرار التهجير القسري لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح من أجل إحلال مستوطنين متطرفين مكانهم، فيما يتزامن هذا التطور الخطير مع تصعيد وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي الهمجية على المصلين واعتقال واصابة المئات منهم داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.





و دانت الكلمة بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي أدى الى سقوط أكثر من 25 شهيدا وعشرات الجرحى في جريمة جديدة تضاف إلى السجل اللا منتهي من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ضد المدنيين الأبرياء، حيث طالبت الكلمة باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية وإجراءات سياسية وقانونية عاجلة عل الساحة الدولية.





بدوره، قال السفير أبو بكر حسن دان سوكوتو سفير النيجر لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى المنظمة إنه "يجب علينا أن نتخطى حد الإدانات البسيطة" مطالبا بضرورة مواجهة التدابير الذي تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني من خلال جيشها.





