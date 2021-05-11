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مباشر | تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

القسام: استخدمنا لأول مرة تكتيكاً خاصاً بإطلاق صواريخ السجيل ذات القدرة التدميرية العالية

القسام: استخدمنا لأول مرة تكتيكاً خاصاً بإطلاق صواريخ السجيل ذات القدرة التدميرية العالية
جانب من قصف عسقلان
رام الله - دنيا الوطن
قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استخدمت في قصف عسقلان ظهر اليوم تكتيكاً خاصاً بإطلاق صواريخ "السجيل" ذات القدرة التدميرية العالية.

وأضافت في بيان مقتضب لها: بأن هذا التكتيك نجح في تجاوز القبة الحديدية، "وأوقع في صفوف العدو قتلى وجرحى رداً على استهداف البيوت الآمنة".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل شخصين في قصف عسقلان، من قبل المقاومة الفلسطينية.

وكانت قناة (كان) أكد في وقت سابق، وقوع إصابة حرجة، وأخرى خطيرة، في قصف المقاومة لمدينة عسقلان.

وأصيب عدد من المستوطنين، جراء قصف المقاومة بغزة، مدينة عسقلان، بعدد من الصواريخ.

وأصاب أحد الصواريخ مبنى سكني إسرائيلي، ما أدى لإصابة المستوطنين وبعض السيارات في المكان.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قال: إنه "في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان بـ137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير".

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