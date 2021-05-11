نائب أردني: اجتماع عاجل لاتحاد البرلمانات العربية لمناقشة أحداث القدس





و قال الظهراوي: "استطاعت الأردن من خلال جهودها أن توصل كل الوثائق المطلوبة التي ستغير مجرى القضية وسينتصر الحق الفلسطيني على المغتصب الإسرائيلي، وذلك من خلال وزير خارجيتنا إلى وزير خارجية فلسطين".





و أضاف" إن الأردن ينظر للاحتلال الإسرائيلي وهجمته المسعورة بحق الأقصى والقدس بما فيها حي الشيخ جراح على أنها قضية أردنية بحتة، مؤكداً أن هذه القضية لا تنفصل عن الأردن قيادة وشعباً مجلس نواب، مشيراً إلى أن الأردن يرفع شعار "الأردن وطن وفلسطين قضية".





رام الله - دنيا الوطنكشف عضو مجلس النواب الأردني ورئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي، أن المملكة الأردنية تبذل جهوداً كبيرة لوقف اعتداءات الإسرائيليين على المقدسيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.