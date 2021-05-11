فيديو.. صاروخ أطلقته المقاومة يضرب مبنى مباشرة في عسقلان

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل شخصين في قصف عسقلان، من قبل المقاومة الفلسطينية.وكانت قناة (كان) أكدت في وقت سابق، وقوع إصابة حرجة، وأخرى خطيرة، في قصف المقاومة لمدينة عسقلان.وأصيب عدد من المستوطنين، جراء قصف المقاومة بغزة، مدينة عسقلان، بعدد من الصواريخ.وأصاب أحد الصواريخ مبنى سكني إسرائيلي، ما أدى لإصابة المستوطنين وبعض السيارات في المكان.وكان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قال: إنه "في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان بـ137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن جيشه سنزيد من شدة ومعدل الهجمات ضد غزة.جاء ذلك في ختام تقييم للوضع في القيادة الجنوبية، وفق ما نقلت (القناة 13) الإسرائيلية.وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، نقلت عن وزير الجيش بيني غانتس، في نهاية جلسة تقييم موقف، قوله: "مقابل كل يوم يتم فيه إطلاق الصواريخ على الإسرائيليين - سنعيد المنظمات سنوات للوراء".يأتي ذلك بعد وقت قليل من مقتل إسرائيلييْن وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بعد سقوط عشرات القذائف الصاروخية، من قبل المقاومة الفلسطينية حيث أصابت بصورة مباشرة مبانٍ سكنية مأهولة في مدينة عسقلان وأسدود.