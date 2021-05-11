اتحاد الصناعات الفلسطينية يستنكر قصف المنشآت الاقتصادية والمصانع بغزة





رام الله - دنيا الوطناستنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت الاقتصادية والمصانع والشركات في قطاع غزة.وقال الاتحاد: "إن استهداف المنشآت والمصانع الفلسطينية يهدف لتدمير ما تبقى من اقتصاد غزة، والحاق أكبر قدر من الخسائر في القطاع الخاص، وزيادة الخناق الاقتصادي على أكثر من 2 مليون مواطن يعيشون في القطاع".وأضاف" أن تعمد استهداف المنشآت الاقتصادية التي لا تشكل أي تهديد للاحتلال وسكانه، يأتي في سياق التدمير الممنهج للاقتصاد الفلسطيني، وسياسات تشديد الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 15 عامًا".وأشار الاتحاد إلى الاحتلال الإسرائيلي عمد منذ بداية العدوان على غزة على إغلاق معابر غزة الذي تشكل رافداً أساسياً للمواد الأساسية للسكان وحركة التجار ورجال الأعمال، واستهدف بالصواريخ مصنع أبو عصر للثلج قرب دوار الكويت بحي الزيتون، ومصنع أبو الخير شرق جباليا، ومصنع مشتهى للبلاستيك في الشجاعية أيضاً، ومعمل للباطون (الماريوت) شمال غرب القطاع، وشركة حمادة للسيراميك.ودعا الاتحاد لضرورة تجنيب المنشآت الاقتصادية والمدنية عن العمليات العسكرية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاعتداءات على مدينة القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة.