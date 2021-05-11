نتنياهو: سنزيد من شدة ومعدل الهجمات ضد قطاع غزة

نتنياهو وقادة من جيش الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن جيشه سنزيد من شدة ومعدل الهجمات ضد غزة.



جاء ذلك في ختام تقييم للوضع في القيادة الجنوبية، وفق ما نقلت (القناة 13) الإسرائيلية.



وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، نقلت عن وزير الجيش بيني غانتس، في نهاية جلسة تقييم موقف، قوله: "مقابل كل يوم يتم فيه إطلاق الصواريخ على الإسرائيليين - سنعيد المنظمات سنوات للوراء".



يأتي ذلك بعد وقت قليل من مقتل إسرائيلييْن وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بعد سقوط عشرات القذائف الصاروخية، من قبل المقاومة الفلسطينية حيث أصابت بصورة مباشرة مبانٍ سكنية مأهولة في مدينة عسقلان وأسدود.