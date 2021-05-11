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شؤون فلسطينية

"حماية" يحذر من محاولات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى

"حماية" يحذر من محاولات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز "حماية" لحقوق الإنسان من محاولات آلاف المستوطنين اقتحام باحة حائط البراق في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء تغول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على قواعد و أحكام القانون الدولي.

وبحسب متابعة مركز حماية لحقوق الانسان احتشد آلاف المستوطنين، خلال الليلة الماضية، أمام باحة حائط
البراق في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وذلك للمشاركة في مسيرات استفزازية واقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك، تحت شعار ما يسمى "يوم توحيد القدس"، بدعم من القيادات الحكومية والسياسية والأمنية والعسكرية والحزبية لدى الاحتلال.

و يذكر أن اقتحام المستوطنين لباحة البراق يأتي ضمن سلسلة من
الاقتحامات التي تنفذها الجماعات اليهودية المتطرفة، والإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض من أجل فرض سيطرتها على الأقصى والأماكن المقدسة في القدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين القاطنين في تلك الأماكن.

و جدد مركز حماية لحقوق الإنسان تحذيره من اقتحام آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته بدعم من القيادة السياسية والأمنية لدى الاحتلال، مؤكدًا على أن هذه الاقتحامات تشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية الأماكن المقدسة ودور العبادة، ويؤكد المركز أن مثل هذه الدعوات لاقتحام الأماكن المقدسة
للمسلمين ستعمل على استفزاز مشاعر المواطنين الفلسطينيين والمسلمين في العالم وتعمل على إثارة الاضطرابات داخل الأراضي المحتلة.

و طالب المركز بتحمل مسؤولياته إزاء انتهاكات سلطات الاحتلال ومستوطنيها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وإدانة هذه الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال بغطاء من أعلى مستوى سياسي لدى الاحتلال، و إلزام الاحتلال بتحمل واجباتها كسلطة احتلال بموجب أحكام القانون الدولي.

كما طالب منظمة (يونسكو) بالتحرك الفوري لوقف هذه الاقتحامات المتكررة والمستمرة بحق الأماكن المقدسة ودور
العبادة، وضمان تمتع الفلسطينيين وكافة المصلين المسلمين بحقوقهم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، ويحث المركز جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على الالتفاف لما يحدث في المسجد الأقصى وباحته والعمل من اجل وقف هذه الاعتداءات المتكررة والالتزام بحماية الأماكن المقدسة ودور العبادة.

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