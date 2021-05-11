نقابة المدربين الفلسطينيين تستنكر الاعتداء على المسجد الأقصى





رام الله - دنيا الوطناستنكرت نقابة المدربين الفلسطينيين P.T.A وبشدة كافة الاعتداء على المسجد الأقصى والأحياء المحيطة به بواسطة قطعان المستوطنين المجرمين ومن خلفهم جيش الاحتلال الذي يقدم التسهيلات المختلفة لهم ويساعدهم في محاولات تهويد المسجد الأقصى.و قالت النقابة: "إننا وإزاء الاعتداءات الصهيونية الهمجية ودعوات قطعان المستوطنين لاقتحام الأقصى خلال اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك الجاري؛ نوجة التحية لشعبنا الفلسطيني المرابط في القدس والأراضي المحتلة عام 48 وأبناء الضفة الفلسطينية، وكل من استطاع الوصول لباحات المسجد الأقصى المبارك، وخاصة أولئك الذين رابطوا طيلة الأيام السابقة ومازالوا مرابطين، فأنتم صمام الأمان والحماة للأقصى وحاضنته مدينة القدس وعليكم يراهن شعبكم وأمتكم".و تابعت" إننا في نقابة المدربين الفلسطينيين نحمِّل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار عدوانهم على المسجد الأقصى والقدس وعلى أهلنا المقدسيين".و وجهت الدعوات الجادة لكافة البرلمانات العالمية الحرة للوقوف وقفة مشرفة في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي واجباره على الانسحاب من أرض فلسطين التي احتلها عنوةً وهجَّروا منها أهلها بقوة الحديد والنار.و في هذا المقام دعا كافة جماهير شعبنا كافة في غزة والضفة والداخل المحتل وفلسطينيي الشتات للنفير العام دفاعاً عن القدس والأقصى والنزول للساحات والاعتصام بها حتى انسحاب قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال من باحات المسجد الأقصى.