"حرية" تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى وإطلاق الرصاص الحي تجاه المصلين





و حذر التجمع من سياسات الاحتلال الرامية الى تهويد مدينة القدس والسيطرة على المسجد الأقصى وتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة للقدس.





ووفقاً لمتابعة التجمع؛ فقد قامت قوات التابعة لجيش الاحتلال صباح أمس الاثنين، باقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة وباب الاسباط وقامت بإطلاق الرصاص الحي والقنابل تجاه

المصلين والمعتكفين العزل محدثة مئات الإصابات.





و شرعت باقتحام ساحات المسجد الأقصى ومحاصرة المصلين في مسجد الصخرة واغلاق جميع أبواب المسجد المبارك والاستفراد بالمصلين من الشيوخ والنساء داخله بالضرب المبرح بصورة ٍوحشية ومستفزة، وذلك دون أدنى احترام لمشاعر المسلمين في العالم، بهذا العدوان الهمجي الغير مبرر يعتبر بمثابة انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واخلال للوضع التاريخي والقانوني القائم، وكذلك مخالفة واضحة لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.





و قال التجمع: " إن اعتداء قوات الاحتلال المستمر على الأماكن الدينية والاعتداء على المصلين العزل من الشيوخ والنساء هو انتهاك خطير للقواعد لقواعد القانون الدولي الإنساني والتي تسمح بحرية ممارسة الشعائر الدينية دون أي قيد، فقد أكدت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على عدم جواز الاعتداء على الأماكن الدينية وأنه حق كل فرد في حرية الفكر والضمير والديانة، والحق في إقامة الشعائر سواءً أكان ذلك سراً ام مع الجماعة".





و أدان تجمع المؤسسات الحقوقية هذه الجريمة التي تتنافي مع

كافة الأعراف والمبادئ القانونية والإنسانية وطالب بالضغط الفوري على الاحتلال من أجل الانسحاب العاجل من ساحات المسجد الأقصى ووقف الاعتداءات الدموية بحق المصلين والمعتكفين العزل.



و طالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دوليّة، للتحقيق في ممارسات جيش الاحتلال واعتداءاته المستمرة بحق الأماكن المقدسة والاعتداء على المصلين، وتوفير حماية دولية للمسجد الأقصى.



و شدد على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي

لمنع اقتحام جماعات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى واحترام حرمة الأماكن المقدسة.



و طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بالتدخل العاجل والوقوف عند

مسؤولياته الإنسانية لوقف مجزرة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين وكذلك بالوقوف عند مسؤولياته القانونية تجاه الأماكن المقدسة.





رام الله - دنيا الوطنأدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" قيام قوات الاحتلالالإسرائيلي اقتحام ساحات المسجد الأقصى وإطلاق الرصاص الحي تجاه المصلين العزل.