أبو النجا يدين العدوان الإسرائيلي وينعى شهداء شعبنا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدان الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في القدس وغزة والضفة واراضي العام ٤٨ والذي أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء ومئات الجرحى وتدمير البيوت والمنشآت والأراضي الزراعية.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا العدوان الإسرائيلي يؤكد ان دولة الاحتلال تريد ان تنفذ مخططاتها في القدس الا ان هبة أبناء شعبنا في المدينة المقدسة وكافة المناطق الفلسطينية افشلت هذه المخططات وسترد العدوان.



ودعا أبو النجا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال والزامه بالمواثيق الدولية من اجل وقف عدوانه لان هذا الصمت من المؤسسات الدولية يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.



ونعى محافظ غزة شهداء شعبنا الابطال، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى البواسل.