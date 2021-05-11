"الجهاد" تعلق على استشهاد ثلاثة من عناصر جناحها العسكري

علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة من عناصر سرايا القدس، جناحها العسكري.





وفيما يلي نص تصريح صحفي بهذا الشأن:





إننا ونحن نودع شهداءنا القادة مع كوكبة الشهداء الذين ارتقوا يوم أمس وصباح اليوم فإننا نؤكد أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدراً، وأن لهيب صواريخ المقاومة الذي لم يعهده كيان العدو من قبل هو أصدق دليل على وفاء المقاومة لشهدائها ودماء مقاتليها الأشداء الذين أذاقوا العدو البأس في كل جولات المواجهة.





إننا إذ نترحم على أرواح شهدائنا الذين تسابقوا إلى الفردوس الأعلى ليجتمعوا مع إخوانهم الذين سبقوهم إلى الحسنى ، فإننا نؤكد مضينا على طريقهم الذي مضوا فيه حتى فاضت أرواحهم شهداء.





إننا نزف إلى شعبنا وأمتنا القادة الشهداء سامح المملوك وكامل قريقع ومحمد أبو العطا، وكل شهداء شعبنا الذين خضبت دماؤهم الطاهرة ثرى غزة العزة دفاعاً عن القدس والأقصى.

رام الله - دنيا الوطن