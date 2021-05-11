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شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: دماء شهداء مجزرة بيت حانون لن تذهب هدرا

الجبهة العربية الفلسطينية: دماء شهداء مجزرة بيت حانون لن تذهب هدرا
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة العربية الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال بحق تجمع من المواطنين في مدينة بيت حانون مساء اليوم وأودت بحياة العديد من أبناء شعبنا بينهم عدد من الأطفال، معتبرة ان هذه الجريمة النكراء استمراراً للاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا في مدينة القدس وقطاع
غزة.

و قالت الجبهة: "إن هذه الجريمة النكراء تضاف الى سجل الجرائم الأسود للاحتلال الذي يشن حربا على شعبنا ومقدساته، مؤكدة أن دماء أبناء شعبنا في غزة لن تذهب هدرا وان الشعب الفلسطيني على أتم الاستعداد لبذل أعظم التضحيات فداءً للقدس ومقدساتها، وسيبقى ثابتا في خندق الدفاع الأول من معركة الأمة العربية دفاعا عن حقوقه وعن كرامة امته المجيدة، إلى أن تتحقق حالة النهوض العربي ليلتحق أبناء الأمة العربية في معركتهم المركزية في فلسطين".

و أضافت" إن أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة مدن وقرى ومخيمات فلسطين الذين يهبون دفاعا عن المسجد الأقصى وعن عروبة مدينة القدس و يتصدون بصدورهم العارية لجنود وقطعان الاحتلال انما يدافعون عن شرف الأمة وتاريخها ومستقبلها، مؤكدة ان معركة القدس الحالية يجب أن تكون نقطة تحول لدى كافة أبناء أمتنا الذين عليهم ان يدركوا ان الانتصار فيها هذه المعركة انتصار للكرامة العربية".

و تابعت" إننا ونحن نترحم على أرواح شهداء بيت حانون فإننا نطالب المجتمع الدولي بالتوقف أمام مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وكبح جماح الاحتلال، كما نطالب كافة المؤسسات والهيئات الدولية بالتحرك العاجل لإدانة جرائم الاحتلال لوقف عدوانه على مدينة القدس وقطاع غزة".

و أكدت الجبهة على أن المعركة مع الاحتلال طويلة وتحتاج الى المزيد من البذل والعطاء، وفي هذا السياق نهيب بأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم الى الانخراط في معركة الدفاع عن القدس والالتحام مع الاحتلال في كافة أماكن التماس كما نناشد أبناء الأمتين العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم الى اعلاء الصوت والخروج في كافة العواصم رفضا للاحتلال وإدانة لجرائم الاحتلال ودعم صمود ونضال شعبنا العظيم.

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