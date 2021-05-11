"الصحة" بغزة: تفعيل خطة الطوارئ الصحية بالتوازي مع جهودنا المستمرة في مواجهة جائحة (كورونا)



وقالت: إن إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة بلغ حتى اللحظة 26 شهيداً، من بينهم 9 أطفال وسيدة و 122 إصابة بجراح مختلفة 12.3 % منها تصنف بإصابات خطيرة و31% إصابات متوسطة و56.6% إصابة طفيفة ومن بين الإصابات 41 طفلا.





وشدد على أن الهجمة الاحتلالية الشرسة والاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين العزل والاحياء السكنية المكتظة يمثل انتهاك صارخ للمواثيق الدولية بما تتركه تلك الاعتداءات الوحشية من آثار نفسية وحالة من الهلع بين المواطنين وخاصة أن اكثر من نصف سكان القطاع من الأطفال الذين يتهيأون لاستقبال عيد الفطر، وذلك جراء مشاهد الدمار واصوات الانفجارات المخيفة وصور ومناظر الشهداء والجرحى والدمار.



وقالت الوزارة: إن كل ما يجري من اعتداءات غاشمة يضيف ثقل على كاهل المنظومة الصحية التي تعاني من تداعيات الحصار الممتد للعام الـ 15 على التوالي, بالتوازي مع تكثيف الجهود لمواجهة جائحة (كورونا) واليوم مطلوب التعامل مع أعداد كبيرة وصعبة من الإصابات التي تحتاج الى تدخلات علاجية وجراحية.





وأدانت وزارة الصحة استهداف طائرات الاحتلال لمحيط مركز الحجر الصحي في محافظة رفح، وهو ضرب لجهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة (كورونا) والتأثير المباشر على ما راكمته الوزارة في تقديم الخدمة الصحية لمصابي الجائحة وخاصة بعد قرار حجر العائدين من الهند وبنغلادش ودول أخرى في اعقاب انتشار السلالة الهندية.



واستنكرت وزارة الصحة اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اغلاق معبر بيت حانون في جميع الاتجاهات مما سيكون له تداعيات خطيرة على صحة المرضى الذين لديهم تحويلات علاجية ومواعيد معتمدة في مستشفيات الضفة والقدس والداخل المحتل وسيؤدي الى انتكاسات خطيرة على صحة المرضى التي قد تصل للوفاة , وتؤكد الوزارة أن هذا السلوك الاحتلالي يتنافى مع كافة المواثيق الدولية التي تؤكد على حق المرضى في التنقل والعلاج و تطالب الجهات والمؤسسات المعنية بالتدخل العاجل لضمان فتح المعابر امام حركة المرضى دون قيود.



وأكد بأن استهداف منظومة الكهرباء في قطاع غزة يهدد العمل في المستشفيات التي تفتقر الى الكميات الكافية من الوقود كما تؤثر على امدادات المياه للمواطنين، والتأثير على عمل محطات الصرف الصحي مما سيكون له الأثر البالغ على الصحة العامة وصحة المجتمع .





وتوجه القدرة بالتحية والاكبار إلى أبناء شعبنا و الى طواقمنا الطبية والإسعافية التي لم تدخر جهدا في مواصلة العمل بمختلف مواقع العمل لمواجهة جائحة (كورونا)، واليوم هي أمام جهد وعمل مضاعف يتمثل في اسعاف وإنقاذ حياة الجرحى خلال العدوان الغاشم.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، إن الوزارة ومن خلال غرفة عمليات الطوارئ تابعت التطورات الميدانية مع بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بأنه تم تفعيل خطة الطوارئ الصحية بالتوازي مع جهودها المستمرة في مواجهة جائحة (كوفيد-19)، حيث رفعت درجة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ومنظومة الإسعاف والطوارئ.وتابع: في اطار رفع الجهوزية والاستعداد فقد تم تفعيل خدمات الطوارئ في مستشفى غزة الأوروبي لاستقبال الجرحى وتقديم التدخلات العلاجية للإصابات بدرجاتها المختلفة.