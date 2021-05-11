حنا عيسى: نتنياهو معني بالتصعيد للخروج من الأزمة الداخلية الخاصة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية





رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية: "إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، معني بالتصعيد للخروج من الأزمة الداخلية الخاصة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، فيما يحدث في الأراضي الفلسطينية حاليا، مؤكدا أن قضية فلسطين قضية كل الشعب الفلسطيني".وأضاف الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية" إن القدس هي مربط كل الفصائل الإسرائيلية، مشيرا إلى توحيد كل الشعب ضد الاحتلال ومواجهته".وأشار الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية إلى أن الاحتلاللم يكن وليد اليوم، وفعل كل شيء لاحتلال الدولة الفلسطينية، منها الجزء الغربي كذلك الجزء الشرقي، ثم المرور بقانون الكنيست واعتبار القدس عاصمة إسرائيل، ثم أتي قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة إسرائيل.وندد بما تقوم به دولة الاحتلال والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية منذ بدء شهر رمضان الكريم، مشددا على أن نتنياهو يحاول الخروج من أزمته وعدم تشكيل الحكومة حتى الآن بدولة الاحتلال.وأطلقت الفصائل الفلسطينية عددًا من الصواريخ تجاه مستوطناتإسرائيل، مساء أمس الاثنين، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القدس، وتم إطلاق الرشقات مع انتهاء المهلة التي أعلنت عنها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة لمدينة القدس، والتي بموجبها دعت الفصائل إسرائيل بسحب قواتها ومستوطنيها.