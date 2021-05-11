الشيوخي يحذر من أصحاب الأجندات العاملين على حرف البوصلة عن التصدي لعدوان الاحتلال





وقال الشيوخي: "الحذر الحذر الحذر من العملاء والمطبعين والمرتزقة ومن هم في دائرة الطابور الخامس الذين يقومون بتنفيذ مهمتهم الأولى المكلفين بها من أجهزة مخابرات أعداء شعبنا خلال تواجدهم بين جماهير شعبنا المنتفض والذين يعملون على زرع بذور الفتنة والفرقة وبنشر الاشاعات والاكاذيب والافتراءات والاضاليل بين شعبنا لحرف بوصلة التصدي والتحدي والصمود والرباط والمقاومة لشعبنا البطل للاحتلال عن مواجهة جرائم العدو الرئيسي والحقيقي والمركزي المتمثل بالاحتلال والاستيطان والاستعمار واذنابه وادواته والتي ظهرة انشطتهم الخبيثة بين صفوف شعبنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك".





و أكد على أن ساحات المسجد الأقصى للرباط وللتصدي للاحتلال ولقطعان المستوطنين وليس لتصفية الحسابات التي قام بها بعض الموتورين في ساحات الأقصى خلال اليومين الماضيين لحرف بوصلة نضالنا وتحويل التصدي لقوات الاحتلال الى شجارات بيننا واقتتال داخلي في ساحات الأقصى.





و أشار إلى أنه يجب ان نكون موحدين في الدفاع عن القدس وموحدين تحت العلم الفلسطيني وننبذ من بين صفوفنا كل من يحاول التلاعب بوحدتنا في الميدان والتلاعب بجبهتنا الداخلية للنيل من إرادتنا الفولاذية المقاومة والتي تهدف لإضعاف وخلخلة صفوفنا من خلال محاولاتهم النيل من رموز العمل الوطني والنضالي وعلى راسهم سيادة الرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت الوطنية والمتمسك بحقنا السياسي والسيادي على عاصمتنا الأبدية القدس الشريف.







رام الله - دنيا الوطنحذر أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي في حركة (فتح) عزمي الشيوخي جماهير شعبنا المنتفض في وجه العدوان الاحتلالي والاستيطاني الإسرائيلي في منشور له على صفحته على (فيس بوك) فجر اليوم الثلاثاء من العملاء و أصحاب الاجندات الذين يعملون على حرف البوصلة عن التصدي لعدوان الاحتلال.