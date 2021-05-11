"كهرباء غزة": إطفاء محطة توليد الكهرباء بالكامل نهاية الأسبوع الجاري بعد توقف توريد الوقود





وفيما يلي الإحاطة التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها:



نظراً لمستجدات الأحداث والتطورات الأخيرة في قطاع غزة والتي تم بموجبها إغلاق معابر قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي توقف إدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع، فإن الشركة وبناء على المعلومات الواردة إليها من سلطة الطاقة تؤكد إطفاء أحد مولدات محطة التوليد قبل قليل من أصل ثلاثة كانت تعمل، نظراً لبدء نفاذ الوقود من مخازن المحطة بسبب توقف توريده مما سيؤدي لإطفاء المحطة بالكامل نهاية الأسبوع الجاري، الأمر الذي سيتسبب بتداعيات خطيرة وغير مسبوقة على حياة أكثر من 2مليون نسمة.



واستناداً على ذلك توجه الشركة دعوتها لجميع الأطراف ومن أبرزها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والاتحاد الأوروبي بضرورة التدخل السريع والعاجل لوقف التدهور الخطير المتوقع قريبا في الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين ومن أبرزها القطاع الصحي وقطاع المياه والصرف الصحي والخدمات، حيث أن تلك الظروف وتداعياتها سيكون لها تأثير خطير وغير مسبوق على مجمل الأوضاع في القطاع.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، إحاطة بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم، وتوقف إدخال شحنات الوقود إلى القطاع.