فيديو: مقتل اثنين في قصف المقاومة لعسقلان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل شخصين في قصف عسقلان، من قبل المقاومة الفلسطينية.





وكانت قناة (كان) أكد في وقت سابق، وقوع إصابة حرجة، وأخرى خطيرة، في قصف المقاومة لمدينة عسقلان.





أصيب عدد من المستوطنين، جراء قصف المقاومة بغزة، مدينة عسقلان، بعدد من الصواريخ.وأصاب أحد الصواريخ مبنى سكني إسرائيلي، ما أدى لإصابة المستوطنين وبعض السيارات في المكان.وكان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قال: إنه "في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان بـ137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير".