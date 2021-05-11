إعلام عربي: مصر أجرت اتصالات مكثفة مع إسرائيل وحماس لتهدئة الأوضاع

جانب من قصف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (الشرق) السعودية، بأن الاتصالات المصرية مستمرة لاحتواء الأزمة الحالية بالقدس وقطاع غزة.



وقالت القناة إن إسرائيل رفضت طلب مصر بوقف إطلاق النار على غزة، بعد مطالبة مصر لتل أبيل وحركة حماس بوقف إطلاق النار.



ووفق القناة، فإن مصر أجرت اتصالات مكثفة مع إسرائيل وحماس لتهدئة الأوضاع.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حصيلة لاجمالي عدد الشهداء والجرحى نتيجة قصف الاحتلال للقطاع، منذ مساء الأمس.



وقالت في بيان صحفي: إنه استشهد 26 مواطنًا بينهم 9 أطفال وسيدة، إضافة لتسجيل 122 إصابة بجراح مختلفة.