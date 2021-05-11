سرايا القدس تُهدد: ردنا على استهداف المدنيين الآمنين بغزة سيكون قاسيًا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على استمرار المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف أبو حمزة في سلسلة تغريدات: "نؤكد على استمرار أعراس الشهادة فداءً ووفاءً للقدس والأقصى ولن نتوقف ما دام العدوان قائماً في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل،ففلسطين عندنا كاملة في حدود الجغرافيا والرد".



وذكر "ردنا على استهداف المدنيين الآمنين واغتيال مجاهدينا ومجاهدي المقاومة سيكون رداً قاسياً وعلى العدو أن ينتظرنا في كل حين".



وتابع أبو حمزة "إننا أمام البسالة منقطعة النظير التي يؤديها مجاهدونا في أرض الميدان وهم من تربوا في كنف حركتنا المجاهدة وعلى يد الشهيد القائد الكبير بهاء أبو العطا، لا يسعنا إلا أن نؤكد أننا على العهد والوعد حتى النصر أو الشهادة".