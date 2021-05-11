التعليم بغزة: عدوان الاحتلال على الأقصى وحي الشيخ جراح جزء من المخططات الإسرائيلية الخطيرة



و دعت الوزارة في بيان صحفي جميع الدول العربية والإسلامية والعالمية إلى إدانة واستنكار هذه الأفعال الإجرامية الإسرائيلية وبذل الجهود لتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ووقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى، وإنهاء العدوان والتهويد الذي يستهدف منطقة الشيخ جراح وعموم المدينة المقدسة ، كما دعت إلى تكثيف الحملات والفعاليات الجماهيرية لدعم دعم وإسناد المرابطين وأهلنا في مواجهة عربدة الاحتلال ولجم المستوطنين.



و لفتت إلى أنها تنفذ العديد من النشاطات والفعاليات والحملات نصرة للقدس وتوعية أجيال الطلبة بمكانتها كمدينة فلسطينية إسلامية عربية.



و دعت التعليم بغزة وزارات التربية والتعليم في الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة إلى تنظيم فعاليات الدعم والإسناد للأقصى وفلسطين، وتوعية الأجيال من الطلبة وأفراد المجتمعات بأهمية ومكانة المسجد الأقصى والقدس في الإطار العربي والإسلامي والوطني.







رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة على أن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك، والعدوان على المصلين والمعتكفين، وقيام الاحتلال وقطعان المستوطنين بمهاجمة أبناء شعبنا الفلسطيني والأهالي في حي الشيخ جراح يأتي ضمن سلسلة من المخططات الإسرائيلية لهادفة لتهويد المدينة المقدسة والتهجير القسري لسكانها وتغيير واقعها الديموغرافي.