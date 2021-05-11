أهالي غزة يُشيعون جثامين الشهداء الذين ارتقوا بالأمس جراء عدوان الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنشيَّع أهالي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الذين ارتقوا أمس جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ظهر اليوم، عن حصيلة الشهداء والإصابات إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.وأفادت في بيانها الصحفي، بأنه تم تسجيل 25 شهيدًا من بينهم 9 أطفال وسيدة، و115 إصابة بجراحٍ مختلفة، حتى الساعة 12:40 ظهر اليوم.