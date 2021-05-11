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شؤون فلسطينية

فيديو..كتائب القسام: استهدفنا أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق

فيديو..كتائب القسام: استهدفنا أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية هي الأكبر على الإطلاق صوب مناطق غلاف غزة، ومدينتي اسدود وعسقلان.

وأفادت قناة (كان)، بأن أكثر من 60 صاروخا أطلقت دفعة واحدة من غزة نحو أسدود وعسقلان، خلفت حتى الأن خمس إصابات كحصيلة أولية وأضرارا في عدة مبان.

واندلع حريق وأضرار في مبنى بأسدود جراء تعرضه لصاروخ من غزة.

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير".

وأفادت صحيفة (معاريف)، بأن تسع إصابات وصلت مستشفى أسوتا في أسدود، جراء سقوط صاروخ على مبنى.

 


 

يأتي ذلك بعدما أعلنت كتائب القسام "توجيه الضربة الصاروخية الأكبر حتى الآن لمدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين، رداً على استمرار العدو في استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة".

وكانت كتائب القسام، أعلنت، بأن الاحتلال قصف هدفاً كان يتواجد فيه عدد من "مجاهديها في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان ويوجد لدينا شهداء ومفقودين".

وهددت الكتائب بأنه إذا "كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنجعل عسقلان جحيماً".

في السياق، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد ثلاثة من عناصرها، في قصف إسرائيلي، استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، حصيلة لاجمالي عدد الشهداء والجرحى نتيجة قصف الاحتلال للقطاع، منذ مساء الأمس.

وقالت الصحة في بيان صحفي: إنه استشهد 26 مواطنًا بينهم 9 أطفال وسيدة، إضافة لتسجيل 115 إصابة بجراح مختلفة.

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