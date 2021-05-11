قصر العدل يتعرض لأضرار مادية بسبب قصف الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

تعرض قصر العدل بغزة لأضرار مادية بالغة جراء استهداف طائرات حربية إسرائيلية بعدة صواريخ لمباني مجاورة له.



وقال المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية بأن مبنى قصر العدل والواقع في مدينة الزهراء بغزة تعرض لأضرار مادية طالت الأسقف المستعارة وتكسر زجاج الشبابيك ولم يسجل أي أضرار بشرية في صفوف الشرطة القضائية المتواجدة به.



من جهته أدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد عابد استهداف المباني المدنية والمواطنين الأبرياء من قبل المحتل الغاصب.



وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الكيان لوقف وحشيته من قصف وتدمير المؤسسات والمنشآت المدنية المحمية بالقوانين والمواثيق الدولية مؤكدا أن الهجمة الشرسة تطال حقوق الأطفال في اللعب وحق الإنسان الفلسطيني بحياة كريمة في منزله وعلى أرضه وهو عمل إجرامي كبير يتنافى مع الأعراف الدولية.



يذكر أن قصر العدل يضم محكمة بداية وصلح غزة ومحكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية ومحكمة النقض ومحكمة العدل العليا إضافة لديوان رئيس المجلس والمباني الإدارية والشرطة القضائية ونيابتي الاستئناف والعليا.