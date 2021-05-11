فتح: إسرائيل ترتكب مجازر وجرائم حرب
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة فتح، إن إسرائيل ترتكب مجازر وجرائم حرب وهي تقتل الأبرياء من الأطفال في غزة هاشم، و تصعد من عدوانها الآثم ضد شعبنا الفلسطيني في القدس
وطالب عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أسامه القواسمي، شعبنا الفلسطيني البطل بمزيد من الوحدة والتصدي ورباطة الجأش أمام هذا العدوان الغاشم الذي يستهدف أرضنا ومقدساتنا وشعبنا.
قالت حركة فتح، إن إسرائيل ترتكب مجازر وجرائم حرب وهي تقتل الأبرياء من الأطفال في غزة هاشم، و تصعد من عدوانها الآثم ضد شعبنا الفلسطيني في القدس
وطالب عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أسامه القواسمي، شعبنا الفلسطيني البطل بمزيد من الوحدة والتصدي ورباطة الجأش أمام هذا العدوان الغاشم الذي يستهدف أرضنا ومقدساتنا وشعبنا.
وحملت حركة فتح إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
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