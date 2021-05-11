فتح: إسرائيل ترتكب مجازر وجرائم حرب

وحملت حركة فتح إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.





رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح، إن إسرائيل ترتكب مجازر وجرائم حرب وهي تقتل الأبرياء من الأطفال في غزة هاشم، و تصعد من عدوانها الآثم ضد شعبنا الفلسطيني في القدسوطالب عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أسامه القواسمي، شعبنا الفلسطيني البطل بمزيد من الوحدة والتصدي ورباطة الجأش أمام هذا العدوان الغاشم الذي يستهدف أرضنا ومقدساتنا وشعبنا.