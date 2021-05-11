"كتائب القسام" تعلن استشهاد وفقدان عدد من مقاتليها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد عدد من مقاتليها، بقصف الاحتلال لهدف كانوا يتواجدون فيه.
وقالت الكتائب في تصريح مقتضب: "قام العدو بقصف هدفٍ كان يتواجد فيه مجاهدونا في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان ويوجد لدينا شهداء ومفقودين".
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد عدد من مقاتليها، بقصف الاحتلال لهدف كانوا يتواجدون فيه.
وقالت الكتائب في تصريح مقتضب: "قام العدو بقصف هدفٍ كان يتواجد فيه مجاهدونا في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان ويوجد لدينا شهداء ومفقودين".
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