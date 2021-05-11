"كتائب القسام" تعلن استشهاد وفقدان عدد من مقاتليها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد عدد من مقاتليها، بقصف الاحتلال لهدف كانوا يتواجدون فيه.



وقالت الكتائب في تصريح مقتضب: "قام العدو بقصف هدفٍ كان يتواجد فيه مجاهدونا في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان ويوجد لدينا شهداء ومفقودين".