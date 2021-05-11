26 شهيدًا في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حصيلة لاجمالي عدد الشهداء والجرحى نتيجة قصف الاحتلال للقطاع، منذ مساء الأمس.وقالت الصحة في بيان صحفي: إنه استشهد 26 مواطنًا بينهم 9 اطفال وسيدة، إضافة لتسجيل 122 اصابة بجراح مختلفة.واستهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية، في حي الرمال، وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين.وصباح اليوم، استشهدت المواطنة، أميرة صبح (57 عامًا)، إثر قصف قوات الاحتلال، لشقة سكنية في عمارة مكونة من ثمانية طوابق، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.كما استشهد المواطن، سليم الفرا (37 عامًا)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بقصف قوات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في حي المنارة بمدينة خانيونس.وكانت قوات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين في شمال القطاع، مساء الإثنين، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطناً بينهم تسعة أطفال و95 إصابة.