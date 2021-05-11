"المنظمات الأهلية" تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع

قصف إسرائيلي على القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.



وتشير الشبكة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى عشرات الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال خلال الساعات الماضية على مختلف مناطق قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء كذلك الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل والممتلكات والمنشآت .



وتشدد الشبكة على أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان من خلال ارتكابه هذه الجرائم والاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.



ودعت الى توفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا في مواجهة هذه الاعتداءات بما فيها تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر.