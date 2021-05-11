كتائب المقاومة الوطنية تعلن مواصلة قصفها لمستوطنات الاحتلال ومواقعه العسكرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استمرارها في قصف المدن والمستوطنات والمواقع العسكرية الصهيونية المحاذية لقطاع غزة (مدينة عسقلان، زيكيم، كيسوفيم، إسناد صوفا)، صباح اليوم، بعدد من الرشقات الصاروخية المتنوعة وقذائف الهاون.



وأوضحت الكتائب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قصفها لمواقع ومستوطنات الاحتلال، يأتي في إطار الرد الطبيعي على الهجمة الصهيونية الشرسة على أبناء شعبنا الفلسطيني واستباحة دمائه ومقدساته في القدس العاصمة والمسجد الأقصى، والضفة الفلسطينية وقطاع غزة الصامد، وذلك من خلال العمل المشترك من خلال "الغرفة المشتركة" لفصائل المقاومة.



وأكدت الكتائب أن جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد شعبنا وقدسنا، لن تمر إلا عبر فوهات بنادقنا، وحمم راجمات صواريخنا، وهي الكلمة الفصل التي يفهمها الاحتلال، مشددة على استمرارها في خيار المقاومة حتى لجم العدوان وكنس الاحتلال.