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دولي

كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و319 ألف وفاة

كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و319 ألف وفاة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 319 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 159 مليونا وما يقارب من 627 ألف اصابة، تعافى منهم 138 مليونا واكثر من 290 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 609 آلاف و624 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,602 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعة الجائحة فيها، (3,879 وفاة)، والبرازيل (1,018 وفاة)، والأرجنتين (496 وفاة)، وكولومبيا (488 وفاة)، واميركا (370 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (329,517 إصابة)، واميركا (30,152 إصابة)، والبرازيل (29,240 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط إيران (18,408 إصابات)، والأرجنتين (17,381 إصابة).

ومنذ أيام والهند تسجل حصيلة اصابات يومية قياسية، وكذلك حصيلة وفيات مرتفعة جداً كل 24 ساعة، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى منتصف اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (596,179 وفاة)، والبرازيل (423,436 وفاة)، والهند (250,025 وفاة)، والمكسيك (219,089 وفاة)، وبريطانيا (127,609 وفيات).

وبينت، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,515,308 إصابات)، والهند (22,992,517 إصابة)، والبرازيل (15,214,030 إصابة)، وفرنسا (5,780,379 إصابة)، وتركيا (5,044,936 إصابة).

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