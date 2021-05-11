أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

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رام الله - دنيا الوطن

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد 24 شهيدا فلسطينيا، بينهم 9 أطفال.



ووصف أبو الغيط في بيان له، اليوم الثلاثاء، هذه الهجمات بالعشوائية وغير المسؤولة والتي تحركها نزعات انتقام وحسابات سياسية داخلية، واستعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال.



وحمل إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، مؤكداً أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وتسامح الحكومة الإسرائيلية مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب هو ما أدى إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير.



وطالب المجتمع الدولي بالعمل فورا على وقف هذا العدوان الإسرائيلي في القدس، وغزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وشدد أبو الغيط على أن الاستفزازات الإسرائيلية لا زالت تتواصل في القدس، في تحدٍ لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن ما يجري في باحات الأقصى من عنف، يمس المسلمين جميعاً وهم على أعتاب عيد الفطر المبارك.



وأوضح، انه سيعقد اليوم اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب، بتقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة تداعيات الوضع في القدس.