الخارجية الفلسطينية تدين مجازر الاحتلال في غزة وتطالب الجنائية الإسراع في تحقيقاتها

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد اهلنا في قطاع غزة والتي خلفت حتى الآن عشرات الشهداء من المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال، هذا بالإضافة إلى تدمير المنازل والممتلكات جراء العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة.



وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها الوحشي المتواصل ضد اهلنا في القدس ومقدساتهم ومنازلهم وضد اهلنا في حي الشيخ جراح وأهلنا في قطاع غزة، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتخاذله وتقاعسه عن الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان والجرائم المرافقة له.



وأكدت الوزارة أن اقدام دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ضد اهلنا في قطاع غزة يعتبر استخفافا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها، مطالبة المحكمة الإسراع في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا الأعزل.