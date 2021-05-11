الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أسيراً محرراً من مدينة جنين، بعد دهم وتفتيش منزله.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر فرج شهاب الصانوري (41 عاما)، عقب دهم منزله وتفتتيشه في مدينة جنين.



وأوضحت المصادر أن سلطات الاحتلال كانت قد استدعت الصانوري مرتين سابقا منذ بداية العام الجاري.



